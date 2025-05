Nieuwe Edge-versie heeft Copilot-integratie in nieuw tabblad als opt-infunctie

Microsoft is begonnen met de uitrol van een nieuwe versie van Edge waarbij de zoekbalk met Bing in een nieuw tabblad kan worden vervangen door Copilot. Het gaat om een opt-infeature die eerder deze maand in bèta uitwam.

Microsoft heeft Edge 136 uitgebracht, specifiek versie 136.0.3240.92, waarbij Copilot optioneel is in te stellen als standaardscherm in een nieuw tabblad. Die versie wordt nu geleidelijk naar gebruikers gebracht. In deze nieuwe versie van de browser zit een optie waarbij Copilot is geïntegreerd in een nieuwe tabbladpagina. Nu is daar nog een Bing-zoekbalk te zien in combinatie met veelbezochte of gepinda websites. In de nieuwe versie van de browser wordt er aan de Bing-zoekbalk standaard een Copilot-knop toegevoegd zodat gebruikers de assistent direct kunnen opstarten.

Daarnaast komt er via het gebruikersprofiel een optie om de hele pagina in een nieuw tabblad aan te passen naar 'Copilot-modus'. Dat betekent in de praktijk dat de volledige zoekbalk wordt vervangen door een Copilot-zoekbalk. Gebruikers kunnen daar een zoekterm invoeren en moeten vervolgens kiezen uit een dropdown of ze een snel antwoord willen of een 'deep thinking' willen zien, of juist simpelweg het web doorzoeken. In dat laatste geval moeten ze specificeren of ze willen zoeken op Bing of met Copilot.