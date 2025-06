'Microsoft werkt aan 3d-avatarfunctie voor Copilot'

Microsoft werkt aan een nieuwe Copilot-functie waarmee gebruikers 3d-avatars kunnen maken voor de AI-assistent. De functie bevindt zich nog in een experimentele fase en valt nog niet te gebruiken. Het is niet duidelijk of en wanneer de functie daadwerkelijk uitrolt.

Website TestingCatalog claimt dat de functie Live Portraits heet. De functie bevat een interface-element dat naar 3d-portretten verwijst waar meerdere soorten avatars worden weergegeven, in verschillende visuele stijlen. Als er op dit moment op zo'n portret wordt geklikt, zou er volgens de website nog enkel een placeholder verschijnen. Microsoft zou ook verder aan OneDrive-integratie werken en aan een ingebouwde geheugenfunctie.