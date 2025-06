KPN ondersteunt chatten zonder verzendknop tijdens bellen

De Nederlandse provider KPN begint met de ondersteuning voor realtimetext (rtt), een manier om te chatten waarbij elke letter die een gebruiker typt bij de andere partij meteen op het scherm verschijnt. Dat kan alleen tijdens bellen.

Bij het bellen zal, als beide telefoons en providers het ondersteunen, een knop komen voor rtt, schrijft KPN. Vervolgens opent zich tijdens de telefoonverbinding een chatvenster, waarbij de andere gebruiker live kan meelezen met elke letter die de gebruiker typt. Op termijn gaat de technologie ook werken bij contact met hulpdiensten, zegt KPN.

Voorlopig komt de functie via een update op telefoons van Samsung en later dit jaar volgt ondersteuning voor andere merken. De technologie werkt al bij gebruikers in de VS en Canada, maar binnen Europa claimt KPN de eerste te zijn. De provider noemt het vooral een functie om de toegankelijkheid te verbeteren. "Het biedt een oplossing voor mensen met spraak- of gehoorproblemen." Wanneer ondersteuning bij andere providers en telefoons precies volgt, is vooralsnog onduidelijk. De wetgeving die het aanbieden van rtt verplicht stelt, gaat eind deze maand in. Het werkt vooralsnog alleen tussen KPN-klanten.