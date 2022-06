Nederlandse politie komt eind dit jaar met eigen 112-app

De Nederlandse politie werkt nog steeds aan een 112-app. Die moet in het najaar van dit jaar klaar zijn, schrijft de minister van Justitie. Met de app kunnen gebruikers ook via chat contact opnemen met de meldkamer.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bevestigt in een brief aan de Tweede Kamer dat de app nog steeds in de maak is, en dat het streven is dat die in het najaar van 2020 klaar moet zijn voor gebruik. Met de 112-app wordt het mogelijk via Real Time Text met de meldkamer te chatten. Dat is een standaard binnen de Total Conversation-software. Die software wordt gebruikt in de Tolkcontact-app, een aparte applicatie die wordt ontwikkeld voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. "Bij RTT verschijnen tekens direct bij de ontvanger en dus kan de 1-1-2 centralist direct meelezen met de ingetoetste leestekens", schrijft de minister.

Real Time Text heeft volgens Grapperhaus bij noodhulp 'de voorkeur boven regulier chatten via een dienst als WhatsApp'. Daarom komt er in de officiële 112-app geen mogelijkheid om via WhatsApp te chatten met de meldkamer.

De app is gratis te gebruiken en heeft een vertaalfunctie voor niet-Nederlands sprekende burgers. Omdat Real Time Text wordt toegevoegd krijgt de 112-app geen zogeheten silent solution zoals dat bij het Britse alarmnummer wel kan. Met zo'n functie kan een beller aangeven niet in staat te zijn hardop te praten.

Grapperhaus reageert op vragen van CDA-Kamerlid Chris van Dam over de ontwikkeling van de Tolkcontact-app. Het is niet duidelijk of Grapperhaus over dezelfde app praat als die de politie voor 400.000 euro liet ontwikkelen, maar die overbodig bleek. Dat lijkt aannemelijk. De app moest gebruik maken van locatiegegevens om de locatie van de beller door te geven, maar dat bleek vlak na de ontwikkeling achterhaald door de komst van advanced mobile location of aml. De politie zei toen wel te kijken naar de toevoeging van chat en audiovisueel materiaal.