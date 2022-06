Konami stelt Euro 2020-uitbreiding voor PES 2020 uit en annuleert fysieke versie

De gratis uitbreiding die het Europees Kampioenschap voetbal voor mannen toevoegt aan eFootball PES 2020 komt niet uit op 30 april. Konami zegt dat de uitbreiding wel komt, maar wanneer is nog niet bekend.

Een fysieke release van PES 2020 in combinatie met de dlc, is geschrapt. Vorige maand maakte Konami de releasedatum van 30 april bekend, enkele dagen voordat de UEFA besloot het voetbaltoernooi uit te stellen tot 2021. Nu zegt Konami dat de Euro 2020-dlc niet uitkomt op de genoemde datum, maar dat dit later wel zal gebeuren. Het uitstel heeft te maken met de situatie in Japan, waar de noodtoestand is afgekondigd om het coronavirus te bedwingen.

Konami zegt dat mensen die PES 2020 gekocht hebben, op een later tijdstip de EK-update gratis kunnen downloaden. Daarmee lijkt de ontwikkelaar aan te geven dat de uitbreiding niet op zich laat wachten tot het officiële toernooi volgend jaar. Later dit jaar verschijnt immers ook PES 2021.

Het plan was ook om een fysieke versie van PES 2020 met de EK voetbal-uitbreiding in de winkels te leggen, maar dat zal niet meer gebeuren. Een e-sportstoernooi dat Konami in samenwerking met de UEFA organiseert, gaat wel door. Dat Euro 2020-toernooi zal gespeeld worden met PES 2020 zonder de EK-uitbreiding. De finales van dat virtuele toernooi vinden 23 en 24 mei plaats. Die finales worden online gehouden, niet op een bijeenkomst in Londen, zoals aanvankelijk was gepland.