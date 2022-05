Konami kondigt eFootball aan als opvolger van Pro Evolution Soccer-reeks

Konami kondigt voetbalgame eFootball aan als gratis game. De titel is te beschouwen als opvolger van de Pro Evolution Soccer-reeks. De PES-naam zal wereldwijd vervangen worden door eFootball. Er waren overigens al delen in de wereld waar deze naam werd gebruikt.

Konami zal eFootball uitbrengen in de herfst van dit jaar en de uitsluitend digitale titel wordt voor iedereen gratis speelbaar. De nieuwe voetbalgame komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series S en X, PlayStation 4, Xbox One, Windows 10 en in de Steam-winkel. Versies voor Android en iOS komen daarna, maar Konami zegt niets over een port voor de Nintendo Switch.

Er zal ondersteuning zijn om eFootball te spelen met spelers op een ander platform, al wordt dat geleidelijk aan uitgebouwd. In de vroege herfst is er alleen onderlinge crossplay mogelijk tussen PlayStation-consolebezitters enerzijds en Xbox-spelers anderzijds. In de loop van de herfst komen er crossplatformwedstrijden tussen de verschillende consoles en de pc. Vervolgens komt in de winter volledige crossplatformondersteuning inclusief Android en iOS, zodat er met iedereen gespeeld kan worden, ongeacht het gebruikte platform. Ook volgt in de winter ondersteuning voor het gebruik van controllers in combinatie met een smartphone.

Het Japanse gamebedrijf zegt dat het een nieuwe voetbal-engine heeft gecreëerd op basis van Unreal Engine 4, inclusief een nieuw animatiesysteem en nieuwe besturing. De eigen FOX Engine wordt dus niet meer gebruikt. Konami geeft aan dat spelers op de PS5 en Xbox Series-consoles verbeterde graphics kunnen verwachten, maar geeft daar geen nadere details over. EFootball zal op regelmatige basis updates krijgen zonder de komst van jaarlijkse, betaalde releases.

Op basis van de planning van de ontwikkelaar is duidelijk dat er voor lokale wedstrijden negen bekende voetbalclubs beschikbaar zijn bij de release, waaronder FC Barcelona, Bayern München en Manchester United. Later in de herfst volgt de zogeheten Team Building Mode met de optie om clubs te selecteren. Waarschijnlijk is dat het equivalent van MyClub, een eerdere PES-modus die vergelijkbaar is met FIFA Ultimate Team. Ook komt er nog een Match Pass System, wat waarschijnlijk te beschouwen is als een battle pass. Bepaalde nieuwe modi zullen alleen beschikbaar komen via betaalde dlc.