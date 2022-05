Titel FIFA 22 Platform PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia



Afwijkend: pc, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Ontwikkelaar EA Sports Uitgever Electronic Arts Releasedatum 1 oktober 2021

Voetbal is een sport van momenten. Momenten die wedstrijden bepalen, maar ook momenten die een wedstrijdbezoek of het bekijken van een wedstrijd op televisie speciaal maken. Het moment dat een beslissende goal valt, brengt spelers en fans in extase. Dat moment moet idealiter voelbaar zijn in voetbalgames. Scoren moet in FIFA 22 daarom mooier, beter en spectaculairder worden overgebracht dan ooit tevoren. Dat zit niet alleen in hoe je een goal maakt, maar ook in hoe alles eruitziet en klinkt. Denk daarbij aan de gezichten en emoties van de spelers, de impact van de bal die tegen de touwen vliegt, en de orkaan van geluid die losbarst vanaf de tribunes. De game moet een zo realistisch mogelijk ogende en klinkende simulatie van de mooiste momenten uit de voetbalsport bieden.

Mocht je nu denken dat je dit eerder hebt gelezen: dat klopt. Het zo spectaculair mogelijk in beeld brengen van voetbal is een terugkerende belofte bij de jaarlijkse verschijnende FIFA-game van EA Sports. Toch belooft dit jaar anders te worden en de reden laat zich raden. FIFA 22 is de eerste game in de serie die bij release meteen verkrijgbaar is voor de nieuwere platformen. FIFA 21 was ook speelbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X/S, maar kreeg pas in december 2020 zijn ‘next-gen upgrade’, waarbij de versies voor de oudere consolegeneraties natuurlijk nog steeds de basis van het geheel vormden. Dat is dit jaar anders. Je zou kunnen zeggen dat FIFA 21 een officieus debuut was en de komende FIFA-game pas het échte debuut van de serie op de nieuwe consoles wordt.

Dat betekent dat er stappen vooruit worden gezet, in allerlei systemen. Onlangs presenteerde EA Sports deze vernieuwingen aan media en fans. Ook kon alvast een vroege versie van de game worden gespeeld, met als duidelijk doel de vernieuwingen op audiovisueel- en gameplaygebied over te brengen. Uiteraard verandert er ook het nodige rond de wedstrijden. Denk daarbij aan nieuwe features voor bekende spelmodi als Ultimate Team en de Career Mode, maar daarover brengt EA op een later moment informatie naar buiten.