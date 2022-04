Games als een service: het is niet nieuw, het is geen verrassing en we hebben het allang geaccepteerd als onderdeel van het huidige tijdperk. Bij deze service hoort natuurlijk een periodiek bedrag, al kan dat op verschillende manieren in de game zijn verwerkt. Andere basisingrediënten zijn periodiek nieuwe content, doorlopende ondersteuning en vaak primair op social en online gerichte gameplay. Dat jasje past een game als FIFA niet direct als gegoten, maar het zit er toch niet ver vandaan. De maandelijkse acties in Ultimate Team, de steeds meer naar online opschuivende balans in de gamemodi en natuurlijk de doorlopende geldstroom die jaar in, jaar uit op gang komt door de verkoop van pakjes in Ultimate Team: FIFA is allang niet meer het voetbalspel waarin de Carrièremodus jaarlijks de belangrijkste spelmodus is. Is dat erg? Niet per se. Maar het beïnvloedt wel allerlei keuzes bij de ontwikkeling, die merkbaar zijn wanneer de nieuwe game in de winkels ligt.

Een van die keuzes was een letterlijk verplicht nummer: de previewpacks keren terug in FIFA 22. EA moest immers van de kansspelautoriteit iets doen aan het gokelement in FIFA en previewpacks doken in FIFA 21 op als antwoord. Spelers kunnen daarbij een pakje bekijken alvorens ze het kopen. Koop je het vervolgens niet, dan duurt het 24 uur voor er een volgend previewpack beschikbaar komt. In de tussentijd kun je alleen nog ‘blinde’ pakjes kopen. Uit ervaring kunnen we zeggen dat het best lastig is om een etmaal te wachten op het volgende veilige pakje, waardoor de verleiding om toch op dichte pakjes te gokken aanwezig blijft. Dat klinkt ons niet in de oren als oplossing voor het onderliggende probleem - namelijk dat het pakjessysteem als gokken kan worden gezien en mensen op die manier in de problemen kan brengen - maar het is een stap vooruit ten opzichte van de situatie in vorige games.

Toen we enkele maanden geleden kennismaakten met FIFA 22 was er vooral veel aandacht voor de gameplay. Dat is goed en daar komen we op de komende pagina’s natuurlijk op terug. Kort achter de gameplay was er echter veel aandacht voor de vernieuwingen in FIFA Ultimate Team (FUT) en FIFA Volta. De rode draad? Aanpasbaarheid van je avatar. In Volta betekent dit dat er bakken vol spullen zijn die jouw speler, letterlijk je avatar dus, er hip uit kunnen laten zien. In Ultimate Team kun je je eigen club op meer manieren dan ooit vormgeven en aankleden, met allerlei te verzamelen kaartjes om je stadion verder uit te bouwen. In beide spelmodi draait het uiteindelijk met name om online confrontaties met andere spelers, terwijl je je avatar ook kunt importeren naar de Career Mode en Pro Clubs. Centraal personage, nieuwe pakjes vrijspelen: het is allemaal moderner dan ooit.

Natuurlijk kun je dat onderdeel desgewenst negeren; wie gewoon zijn potje carrièremodus wil opstarten, kan dat nog steeds. Wie FIFA 22 als game voor op vrijdagavond met vrienden wil gebruiken, heeft die mogelijkheid nog steeds - met meer onderlinge stats en geinige minigames dan ooit. Wat we alleen proberen uit te leggen, is dat het zwaartepunt in de game blijvend is veranderd en dat dit gevolgen heeft. Deze FIFA heeft bijvoorbeeld minder echt nieuwe features dan veel voorgaande games in de serie. Volta voelt zelfs een stuk uitgekleed ten opzichte van vorig jaar en de Career Mode is inhoudelijk amper veranderd. Het is dus een meer gestroomlijnde voetbalgame. Bijna als een service.