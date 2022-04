Alleen FIFA 22-versie van 100 euro geeft recht op upgrade voor nieuwe consoles

Consolegamers die FIFA 22 voor de Xbox One of PlayStation 4 aanschaffen, kunnen alleen upgraden naar een Xbox Series- of Playstation 5-versie als ze de 100 euro kostende Ultimate Edition aanschaffen. Bij FIFA 21 had de standaardversie ook een gratis upgrade.

In een faq verduidelijkt EA dat alleen de Ultimate Edition van FIFA 22 in aanmerking komt voor dual entitlement. Dat wil zeggen dat spelers die dure versie moeten kopen, als ze nog op een console van de vorige generatie spelen en willen upgraden naar de next-genversie. De stap is opvallend, omdat EA met FIFA 21 spelers van alle edities nog een gratis upgrade gaf naar de versies voor de nieuwe consoles.

FIFA 22 Ultimate Edition kost in de PlayStation Store en in de Microsoft Store 100 euro. De reguliere versie kost voor de nieuwe consoles 80 euro en er is ook een versie voor de Xbox One en PS4, die kost 70 euro.

Het is niet mogelijk om de versie van 80 euro te kopen en die te spelen op een console van de vorige generatie. De versie van 70 euro werkt wel op beide generaties, maar als die op een Xbox Series-console of PlayStation 5 wordt gespeeld, is dat zonder de next-genverbeteringen.

FIFA 22 verschijnt op 1 oktober en de next-genversie krijgt HyperMotion-technologie. Daarvoor heeft EA met Xsens-pakken de bewegingen van alle voetballers tijdens wedstrijden vastgelegd. Met die informatie als basis en een machinelearningalgoritme worden animaties realtime berekend. Dat levert volgens EA meer dan vierduizend nieuwe animaties op in FIFA 22.

De vernieuwingen komen alleen naar de Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en Stadia. De pc-versie betreft een 'last-gen'-versie, EA zou dat doen om de systeemeisen laag te houden. Ook FIFA 21 kreeg op de pc niet de verbeteringen van de next-genversie. Voor de Switch verschijnt een Legacy Edition. Details daarover zijn niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk betreft dat weer een update van de bestaande Switch-versie, zonder gameplayvernieuwingen of grafische verbeteringen.