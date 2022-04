Renders tonen eerste laptop van Realme

Realme, een prijsvechter op de markt voor smartphones, gaat laptops maken. Er zijn renders verschenen van het eerste model: de Realme Book. Het zou gaan om een 14"-laptop met een 3:2-schermverhouding en Intel Core i3- en i5-processors.

De renders zijn gemaakt door OnLeaks en gepubliceerd door GizNext. Volgens de site krijgt de laptop afmetingen van 307x229x16mm. De Realme Book zou een 14"-scherm hebben en wat opvalt, is de beeldverhouding van 3:2. Die komt niet veel voor bij laptops, maar is wel in opkomst.

Volgens GizNext krijgt de Realme Book Intel Tiger Lake-processors. Er zouden modellen met Core i3's en Core i5's verschijnen. Verdere specificaties zijn nog niet bekend. De laptops zouden gericht zijn op onderwijs en werk.

Realme is vooral groot in India, maar verkoopt zijn smartphones ook in Europa. De fabrikant, die onderdeel is van BBK Electronics, waar ook OPPO en OnePlus onder vallen, staat bekend als een prijsvechter. Wanneer de laptop uitkomt en in welke regio's, is nog niet bekend.