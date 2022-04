Sony geeft Glass Sound Speaker grotere woofer en lagere adviesprijs van 350 euro

Sony heeft de glazen speaker LSPX-S3 onthuld, de opvolger van de ruim twee jaar oude LSPX-S2. De nieuwe speaker heeft een grotere 46mm-woofer en heeft een adviesprijs die 250 euro lager ligt dan bij het voorgaande model. Ook kunnen twee LSPX-S3-modellen gekoppeld worden.

Bij het koppelen van twee LSPX-S3-speakers kunnen gebruikers geluid in stereo laten afspelen, waarbij de ene speaker het linker kanaal weergeeft en de andere het rechter kanaal. Net als bij de voorganger spreekt Sony over een speaker met Advanced Vertical Driver-technologie.

Dit betekent dat de buis als tweeter dient en de speaker deze met drie aandrijvers laat trillen. Zo moet de speaker kamervullend geluid kunnen weergeven. Die buis is gemaakt van de kunststof polymethylmethacrylaat, ook wel bekend als Perspex en Plexiglas. In de buis zit een lampje voor een kaarslichteffect.

Naast de tweeter heeft de speaker een 46mm-luidspreker, 11mm groter dan bij de LSPX-S2. Voor lage tonen is er een passieve radiator. Om gesprekken via de luidspreker te kunnen voeren, is er een microfoon. Het gaat om een draagbare bluetoothspeaker; net als de voorganger heeft de LSPX-S3 een accuduur van acht uur. Opladen gaat via USB Type-C. De speaker ondersteunt verder bluetooth 5.0 en ldac.

De Sony LSPX-S3 is 94x289mm groot en weegt 1,1kg. De speaker is vanaf augustus te koop in de Benelux voor 350 euro.