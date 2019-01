Sony brengt Glass Sound Speaker-luidspreker uit in de Benelux

Sony heeft op de CES-beurs de LSPX-S2 Glass Sound Speaker voorgesteld, een design luidspreker van 'organisch glas' met hi-res audio. In tegenstelling tot zijn voorganger, de LSPX-S1, komt dit model ook naar de Benelux.

Bij de LSPX-S2 Glass Sound Speaker trilt de behuizing mee met de geluidsgolven. In combinatie met Sony’s Advanced Vertical Driver-technologie levert dat volgens de fabrikant kamervullend geluid op dat in 360° wordt weergegeven. De luidspreker is deels van 'organisch glas', oftewel de kunststof polymethylmethacrylaat, dat ook bekendstaat onder merknamen als Perspex en Plexiglas.

De draadloze luidspreker is compatibel met hi-res audiobronnen en heeft een Push & Play-functie om de meest gedraaide nummers van Spotify Connect te streamen, zonder dat je deze hoeft op te zoeken. De oplaadbare accu van het apparaat zingt het tot zo’n acht uur uit. Om een rustgevende sfeer te creëren heeft de LSPX-S2 een instelling voor een kaarslichteffect.

De nieuwe Glass Sound Speaker is de opvolger van de LSPX-S1 waar Sony op IFA en CES regelmatig mee uitpakte, maar die bij ons nooit verkrijgbaar is geweest. De LSPX-S2 Glass Sound Speaker komt wel naar de Benelux en is vanaf mei verkrijgbaar voor 600 euro.

De LSPX-S2 en S1 zijn overigens niet de eerste 'glazen' luidsprekers die Sony uitbrengt. In 2008 introduceerde het bedrijf op de IFA-beurs al de Sountina, een imposante glazen cilinder van 180 centimeter hoog met 360° surround-geluid. Die speaker had destijds een prijskaartje van 1 miljoen Japanse yen, omgerekend zo’n 8000 euro.