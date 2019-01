Sony kondigt platenspeler met bluetoothconnectiviteit aan

Sony heeft op de CES-beurs een platenspeler met bluetoothconnectiviteit aangekondigd. Het toestel stelt je in staat om vinyl te beluisteren via een draadloze hoofdtelefoon of bluetoothluidspreker.

De PS-LX310BT laat zich via de speciale bluetoothknop eenvoudig koppelen aan een draadloze speaker of hoofdtelefoon. Het is ook mogelijk de platenspeler bekabeld aan te sluiten. Voor versterkers die alleen op lijnniveau kunnen worden aangesloten, is een ingebouwde phono-voorversterker aanwezig.

Om resonantie tegen te gaan heeft Sony de arm van een zogeheten ronde kop-omhulling en een stevige stofkap voorzien. Toetsen voor het starten, stoppen en koppelen van externe apparaten zijn uiteraard ook aanwezig. De PS-LX310BT is vanaf april 2019 verkrijgbaar in de Benelux. Een prijs heeft Sony nog niet bekendgemaakt.