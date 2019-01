Lenovo maakt ThinkPad X1 Carbon en Yoga dunner

Lenovo heeft tijdens de CES nieuwe generaties van zijn ThinkPad X1 Carbon en Yoga aangekondigd. De ultraportables in de ThinkPad-serie zijn nog wat dunner gemaakt dan hun voorgangers.

De ThinkPad X1 Carbon is alweer bij de zevende generatie aanbeland en deze meet 14,95mm wat dikte betreft, dunner dan de zesde generatie met zijn dikte van 15,95mm. Het gewicht is nog steeds 1,13 kilogram. Lenovo levert de laptop met een 10bits 4k-paneel met Dolby Vision-ondersteuning en helderheid van maximaal 500cd/m². Optioneel is er een variant met full-hd-scherm van 400cd/m². De laptop heeft verder een luidsprekersysteem met twee naar boven gerichte tweeters en twee naar onderen gerichte woofers, dat Dolby Atmos ondersteunt. Lenovo voorziet de laptop verder optioneel van een Cat 16 lte-modem, die gigabitsnelheden kan afhandelen. In juni verschijnt de laptop voor een startprijs van 1709 dollar.

De nieuwe ThinkPad X1 Yoga is van de vierde generatie van deze convertible, met een 11 procent dunnere behuizing dan zijn voorganger. Het gewicht is 1,35 kilogram. De laptop heeft nu een behuizing van aluminium en de schermranden zijn smaller dan voorheen. Ook deze laptop kan met Cat 16 lte-ondersteuning geleverd worden. Beide laptops krijgen bovendien Intel-processors van de achtste generatie en ThinkShutter-schuifjes voor zowel de hd- als de ir-camera's. De ThinkPad X1 Yoga verschijnt in juni voor vanaf 1929 dollar.