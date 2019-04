Bandcamp laat artiesten hun eigen vinylplaten persen via crowdfunding

Bandcamp heeft een dienst aangekondigd waarmee artiesten een crowdfundingcampagne kunnen starten om hun muziek uit te geven op vinyl. De online muziekwinkel, gericht op onafhankelijke artiesten, neemt de financiering, het persen en de distributie van de platen voor zijn rekening.

De artiest behoudt bij de nieuwe service zelf de volledige controle over het artwork van de plaat, het bedrag van de campagne en de vooropgestelde winstmarge. Zodra de doelstelling van de campagne is bereikt, wordt het album door Bandcamp geperst en rechtstreeks naar de fans verzonden.

De service biedt volgens Bandcamp meerdere voordelen. Zo hoeft de artiest zelf geen geld te investeren in zijn project; het zijn de fans die de plaat betalen. Bandcamp garandeert verder een hoogwaardig product, zowel wat het vinyl als het drukwerk betreft, door de samenwerking met een productiepartner met ruim zestig jaar ervaring in de branche. Artiesten konden al via Bandcamp digitale versies van hun werk uitbrengen.

De nieuwe vinylservice is deze week van start gegaan met campagnes voor vier albums: Ancestral Recall van Christian Scott aTunde Adjuah, Constellation van Juliette Jade, Ghost Condensate van Mesarthim en Below van Jim Guthrie. Het gaat om pilotprojecten; andere artiesten zullen pas later dit jaar gebruik kunnen maken van de dienst.

Bandcamp zag de verkoop van vinyl de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen met zeshonderd procent stijgen. Maandelijks zouden er 3500 vinyl albums aan de catalogus van de online muziekwinkel worden toegevoegd.