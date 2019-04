Teardown toont ontwerp scharnier Samsung Galaxy Fold

De eerste teardown van de Samsung Galaxy Fold is online verschenen. Een gebruiker van het Chinese Weibo heeft de smartphone uit elkaar geschroefd. Het scherm aan de buitenkant overleefde de teardown niet.

Het vouwbare scherm aan de binnenkant is na de teardown nog wel intact, omdat het 'zacht is als rubber', schrijft GSMArena op basis van teardown die inmiddels niet meer te raadplegen is. De Weibo-gebruiker claimt dat het scharnier heel precies in elkaar moet worden gezet, met vijf elementen die exact in elkaar grijpen. De gebruikte schroeven zijn reguliere kruiskoppen.

Aan de zijkanten zijn ook de magneten te zien die zorgen voor het sluitmechanisme. Behalve het scharnier lopen er twee platte kabels van de ene naar de andere kant van de telefoon. De processor, geheugen en opslag lijken in het gedeelte te zitten waar de achterkant ook zit. De twee accu's hebben een verschillend formaat. Er zit er een in elk gedeelte van de smartphone.

Het ontwerp wijkt af van de reguliere smartphones, maar toont veel overeenkomsten met andere Samsung-smartphones. Zo heeft ook de Fold een metalen midframe, net als andere high-end Samsung-smartphones van afgelpoen jaren.

Samsung onderzoekt momenteel de schermdefecten van diverse reviewexemplaren. Twee daarvan gingen stuk door het verwijderen van een schermlaag die leek op een plastic laag ter bescherming tijdens transport, maar voor twee andere schermdefecten is geen directe verklaring. Samsung brengt de Fold volgende week in de Verenigde Staten uit, de smartphone komt over twee weken uit in de Benelux. Tweakers publiceerde onlangs een preview van de Galaxy Fold.

Terugkijken: videopreview van de Galaxy Fold