iFixit haalt teardown Galaxy Fold offline na verzoek Samsung aan leverancier

Reparatiesite iFixit heeft zijn teardown van de Galaxy Fold offline gehaald na een verzoek van Samsung aan de leverancier van het apparaat. De site vond diverse kwetsbaarheden in het ontwerp van de vouwbare smartphone.

De reparatiesite benadrukt dat het de teardown offline heeft gehaald 'uit respect voor de partner' die de Fold had aangeleverd, maar dat het geen juridische noodzaak had om dat te doen. "We hebben geen verplichting om onze analyse te verwijderen, juridisch of anderszins." Een eerdere teardown verdween ook al van internet, maar de fabrikant lijkt geen verzoeken te hebben gedaan om gepubliceerde previews en reviews te verwijderen. Onder meer Tweakers publiceerde een preview.

De verwijdering van de teardown komt enkele dagen nadat Samsung alle reviewexemplaren van het apparaat terugriep. Dat gebeurt nadat bleek dat sommige exemplaren van de Fold defecten vertoonde, waaronder op het oog onverklaarbare defecten aan het scherm. De fabrikant heeft de defecte exemplaren onderzocht en daarna besloten de release uit te stellen. De Fold komt volgens mails aan klanten half juni uit.

iFixit noemde de Fold 'verontrustend fragiel'. Zo is het makkelijk voor vuil om via het scharnier de telefoon binnen te komen en het scherm stuk te maken. Dat kan door de openingen die achter het scharnier zitten. Ook de plastic verhoging rondom het scherm bleek makkelijk los te kunnen, wat op termijn uit zichzelf zou kunnen gebeuren, vermoedt iFixit. Ook dat zou schade veroorzaken aan het vouwbare scherm. Die verhoging zit bovendien niet op de plek van het scharnier, waardoor daar een andere opening zit waardoor vuil naar binnen kan komen.