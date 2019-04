Samsung lijkt met 2TB-versie van 970 Pro te komen

Er zijn aanwijzingen dat Samsung een 2TB-versie van de 970 Pro-ssd gaat uitbrengen. De maximale opslaghoeveelheid van die serie was tot nu toe 1TB, terwijl de 960 Pro-serie wel een 2TB-versie had.

De beschrijving van Samsungs 970 Pro-pagina bevat de tekst '970 Pro Series 512GB - 2TB', zo constateerde tweaker Balder©. Die pagina zelf toont nog steeds alleen de 512GB- en 1TB-versies. Samsung kondigde de 970 Pro vorig jaar met die capaciteiten aan. Een 2TB-versie van de 970 Pro is inmiddels bij een enkele Aziatische webwinkel evenals bij Compuram in het assortiment te zien, maar nog niet leverbaar.

Niet bekend is wanneer Samsung de ssd officieel bekendmaakt. Waarschijnlijk bouwt de fabrikant de ssd op uit zijn 64-laags mlc v-nand, met Phoenix-controller en 2GB lpddr4. Van de langzamere 960 Pro met eveneens lagere endurance verscheen eerder al een 2TB-versie en ook van de 970 Evo, die Samsung tegelijk met de 970 Pro aankondigde, is er al zo'n model. Ook de 970 Evo presteert minder en komt tot een lagere total bytes written dan de Pro, omdat deze uit tlc in plaats van mlc is opgebouwd.

De prijs van de eventueel te verschijnen 970 Pro van 2TB is niet bekend maar de adviesprijs van de 970 Pro 1TB was bij verschijning 600 euro en die van de 970 Evo 2TB 940 euro.