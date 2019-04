Google maakt Google Earth Timelapse geschikt voor mobiel

Google heeft Google Earth Timelapse een update gegeven. De slideshow van satellietbeelden is uitgebreid met twee jaren en Google heeft de dienst geoptimaliseerd voor tablets en smartphones.

Gebruikers kunnen voortaan met een voor mobiel aangepaste interface Earth Timelapse gebruiken. Onder andere is er een optie voor een Maps-weergave waarbij niet de satellietbeelden maar Google Maps-weergave te zien is. Volgens Google speelden Earth Timelaps-slideshows een tijd niet automatisch af op mobiele browsers, vanwege het blokkeren van autoplay bij video's op sites. Nu die blokkade bij in ieder geval Chrome en Firefox teruggedraaid is, en alleen audio uitgezet wordt, heeft Google ervoor gekozen de mobiele weergave van Earth Timelaps vrij te geven.

Ook is het aantal jaren uitgebreid zodat nu van 1984 tot en met 2018 beelden te zien zijn. Bij de vorige update was dat van 1984 tot en met 2016. Google begon in 2013 met Earth Timelapse en inmiddels is de dienst opgebouwd uit vijftien miljoen satellietbeelden afkomstig van het Amerikaanse Geological Survey/NASA Landsat en de Europese Sentinel-programma's. De visuele weergave is gebaseerd op het Time Machine-project van Carnegie Mellon. De dienst toont veranderingen van de aarde van de afgelopen 35. Diverse organisaties kunnen gebruikmaken van die beelden.