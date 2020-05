Vernieuwde interface voor Google Earth is beschikbaar

De interface van Google Earth is vernieuwd. Zowel in de apps voor Android als iOS als in browsers, is de nieuwe weergave te zien. De vernieuwingen zijn zowel visueel als functioneel. De zoekfunctie toont bijvoorbeeld aanbevelingen.

Google toont de nieuwe interface op de supportwebsite van Earth. In afbeeldingen wordt de oude interface links naast de nieuwe getoond. Bij het openen van de app of website krijgen gebruikers ook een overzicht van de vernieuwingen en verbeteringen te zien.

De zoekfunctie toont nu al aanbevelingen zonder dat gebruikers een zoekterm ingeven. Op de zoekpagina worden bepaalde plekken met bijvoorbeeld een mooi uitzicht uitgelicht. Verder is het in de nieuwe versie mogelijk om in gegevenslagen te zoeken, of om te zoeken op virtuele rondleidingen.

De wijzigingen aan de interface van Google Earth zijn aan de serverkant doorgevoerd. Daardoor zijn de vernieuwingen nu bij alle gebruikers van de apps en website zichtbaar. De apps zijn hier vermoedelijk recent al voor klaargemaakt met een update.