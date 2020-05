Rotterdam gebruikt camera-auto's voor coronatoezicht ondanks kritiek AP

De gemeente Rotterdam gebruikt camera-auto's om te controleren of inwoners de coronamaatregelen naleven. In april stelde de Autoriteit Persoonsgegevens daar vragen over en werden de auto's even stilgezet, maar inmiddels rijden ze weer.

Volgens de NRC werden twee camera-auto's nadat ze in april in gebruik werden genomen al snel tijdelijk van de weggehaald, omdat de Autoriteit Persoonsgegevens vragen had gesteld over mogelijke privacyschending. Inmiddels rijden de auto's weer, maar volgens de toezichthouder het nog steeds de vraag of de privacy gewaarborgd is.

De Autoriteit Persoonsgegevens wist niet dat de auto's weer reden, een woordvoerder zegt tegenover NRC dat er 'uitdrukkelijk verzekerd is dat dit gestopt is'. Als blijkt dat de privacy in het geding is, dan treedt de AP volgens de woordvoerder op en wordt er gekeken over vervolgstappen nodig zijn.

Rotterdam gebruikt twee camera-auto's die bedoeld waren om in te zetten bij het Eurovisie Songfestival. Dat evenement is afgelast. De auto's zijn voorzien van 360-gradencamera's die vanuit een meldkamer live bekeken worden, onder toezicht van de politie.

De gemeente begon op 16 april met de inzet van de auto's, na een besluit van de burgemeester, waarbij de politie en Stadsbeheer waren betrokken. Al de volgende dag zijn de auto's van de straat gehaald, zeggen woordvoerders van het college tegen NRC. Pas achteraf op 24 april zijn de wettelijke regels voor het gebruik van de auto's vastgesteld. Sindsdien zijn de auto's weer dagelijks gaan rijden.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen gemeenten alleen camera's inzetten als 'minder vergaande middelen' niet helpen om de openbare orde te handhaven. Ook moeten vooraf de privacyrisico's bepaald worden met en Data Protection Impact Assesment. In Rotterdam is dat niet gebeurt volgens NRC, maar de gemeente en politie zouden er mee bezig zijn. De gemeente stelt dat de inzet gerechtvaardigd is vanwege de noodverordening die geldt vanwege de coronacrisis.