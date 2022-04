Rotterdam wil met camerasysteem inzicht krijgen in het fietsgedrag van inwoners

De gemeente Rotterdam wil inzicht krijgen in het fietsgedrag van zijn inwoners en gaat daarom fietsers volgen met een camerasysteem. De camera's komen op vier punten in de stad te hangen, tussen het Centraal Station en de Erasmusbrug.

Wethouder mobiliteit Judith Bokhove hoopt met het fietsonderzoek inzicht te krijgen in de favoriete routes van de fietser, zodat zij het mobiliteitsbeleid erop kan aanpassen. In eerste instantie komen op vier punten in de stad camerakasten te hangen, tussen het Centraal Station en de Erasmusbrug, op twee verschillende fietsroutes via de Coolsingel en via de Westersingel/Eendrachtsweg. De gemeente waarschuwt voor de camerakasten met verkeersborden.

Het is de eerste keer dat de gemeente een dergelijk camerasysteem inzet voor het volgen van fietsers. In de camerakast zit een beeldsensor die uiterlijke kenmerken kan herkennen zoals jassen, tassen of een bepaalde fiets, legt Paul van Koningsbruggen in een gesprek met TV Rijnmond uit. Hij werkt bij Technolution, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het camerasysteem. De camera ziet volgens Van Koningsbruggen geen gezichten en daarmee zijn de beelden niet te herleiden tot een persoon.

Aan de hand van de uiterlijke kenmerken die de camerakast herkent, kan het systeem fietsers en voetgangers een code geven. Daarmee kunnen we hen volgen op hun route om inzicht te krijgen in reistijd en verplaatsingspatronen, legt Van Koningsbruggen uit. "Het kijken naar de routes is belangrijk, om bijvoorbeeld te weten hoelang een fietser over een bepaald traject doet", zegt Bokhove tegen TV Rijnmond.

In de privacyvoorwaarden van het onderzoek is te lezen dat de gebruikte software voetgangers en fietsers kan herkennen, maar dat data geanonimiseerd wordt en uitsluitend gebruikt wordt voor beleidsdoeleinden. De camerabeelden worden 0,3 seconden in het geheugen van het camerasysteem gehouden. Dat is de tijd die nodig is om voetgangers en fietsers een code te geven. Die code wordt 20 minuten bewaard in het geheugen van de camera, zodat fietsers op het volgende punt kunnen worden herkend. De videobeelden verlaten het lokale camerasysteem niet.

Technolution probeerde het camerasysteem in 2018 ook al in Rotterdam te introduceren door middel van een innovatiewedstrijd. Die prijs werd gewonnen door een ander project.