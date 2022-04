Animal Crossing: New Horizons is Nintendo's succesvolste game in Europa ooit

Nintendo heeft in een jaar tijd in Europa ruim 7 miljoen exemplaren van Animal Crossing: New Horizons verkocht. Dat maakt de Switch-game de succesvolste Nintendo-titel in Europa ooit. Van geen ander Nintendo-spel werden in een jaar zoveel exemplaren verkocht.

Animal Crossing: New Horizons verslaat daarmee Nintendo-kaskrakers zoals Mario en Zelda. De game kwam uit in maart vorig jaar en in december waren er wereldwijd al 31,2 miljoen exemplaren geleverd. Nintendo geeft nu voor het eerst een specifiek cijfer voor de verkopen in Europa.

Volgens Nintendo heeft een op de drie Europese Switch-bezitters een exemplaar van de game. Het gaat zowel om digitale als fysieke versies. Animal Crossing: New Horizons verscheen in maart 2020, toen de coronapandemie uitbrak. In de maanden daarna was de Switch moeilijk verkrijgbaar, mede door het succes van die game.

Nintendo voorziet de game donderdag van een gratis update. Die bevat nieuwe voorwerpen en een Eilandpromotor. Daarmee kunnen spelers een poster of trailer maken van hun eiland, door middel van een screenshot of video gemaakt met de Switch. Spelers kunnen zodoende hun creaties aan anderen tonen.