Nintendo Gamestudio laat Switch-gebruikers eigen spelletjes maken

Nintendo presenteert Gamestudio, een Switch-game die bedoeld is om kinderen kennis te laten maken met het maken van games. Gamestudio bevat zeven lessen voor het maken van eigen games op een manier die vergelijkbaar is met visual scripting.

In Nintendo Gamestudio, of Game Builder Garage zoals de titel in het Engels heet, krijgen spelers de beschikking over 'tientallen' aan verschillende Nodon. Dat zijn de bouwstenen voor het maken van eigen games, die in het spel als personages worden neergezet. Voorbeelden daarvan zijn Button, Stick, Person, Object, Timer, Background Music en Texture. Spelers kunnen die verschillende elementen aan elkaar koppelen door lijnen te trekken. Het combineren van de Nodon Stick en Person, levert bijvoorbeeld een mensachtig personage op.

Volgens Nintendo leert Gamestudio kinderen op een speelse manier de fundamentele concepten voor het maken van games. Het spel bevat zeven interactieve lessen, die resulteren in zeven verschillende spelletjes; variërend van 2d-platformer tot kartracer en space blaster. De lessen beginnen eenvoudig en worden steeds complexer en boorduren steeds voort op eerder opgedane kennis. Gamestudio ondersteunt USB-muisbediening als de Switch-dock wordt gebruikt.

Na iedere stap in de verschillende lessen krijgen spelers de mogelijkheid om het bouwsel te testen. De eerste les duurt volgens een woordvoerder van Nintendo Europa zo'n veertig minuten, terwijl de laatste les zo'n anderhalf uur in beslag neemt. Gamestudio heeft ook een sandboxmodus, ofwel een blank canvas waar spelers eigen creaties kunnen maken, zonder een stappenplan te volgen. Er is een limiet aan het aantal Nodon en links dat spelers kunnen toepassen, maar Nintendo specificeert die niet. Volgens een woordvoerder is de limiet 'vele malen hoger' dan het aantal Nodon en verbindingen in de meest uitgebreide voorgeprogrammeerde les.

Het is mogelijk om gemaakte creaties te delen met andere spelers, maar spelers moeten daarvoor hun spelers-id en programmeer-id doorgeven aan iemand anders. Er is geen manier om te bladeren door creaties van anderen. Nintendo zegt dat de nadruk van Gamestudio ligt op leren en niet op het delen van gemaakte games. De game komt alleen digitaal uit in de Nintendo eShop en krijgt daar een adviesprijs van 30 euro. Het spel is vanaf 11 juni verkrijgbaar.