Titel Nintendo Gamestudio Platform Nintendo Switch Ontwikkelaar Nintendo Uitgever Nintendo Releasedatum 11 juni 2021

Ruim een jaar geleden bracht Sony Dreams uit, een game waarmee je zelf games kunt maken. Dreams werd gemaakt door MediaMolecule, de studio achter LittleBigPlanet. Via de games in die serie probeert Sony al langer om spelers in makers om te toveren. Nintendo doet nu hetzelfde met Gamestudio. Dat is een game - eigenlijk meer een programma - voor de Switch waarmee je hetzelfde kunt: games maken die je zelf kunt spelen en kunt delen met andere Switch-bezitters.

Eigenlijk is Gamestudio, dat internationaal op de markt wordt gebracht onder de titel Game Builder Garage, een interactieve cursus. De cursus bestaat uit zeven lessen en in elke les leer je niet alleen een bepaalde functionaliteit, maar maak je ook al direct een game. Je sluit elke les dus af met iets speelbaars dat je zelf hebt gemaakt. De games die je maakt worden steeds complexer en in elke les leer je een game in een ander genre te maken.

Verschillende genres

Zo leer je in de eerste les hoe je een simpel tik-spelletje in elkaar zet, in de tweede les een bewegingsgestuurde puzzel, in de derde een continu scrollende space-shooter, in de vierde een simpele platformgame met power-ups, in de vijfde een puzzelgame, in de zesde een racegame waarin je het tegen computergestuurde tegenstanders opneemt en in de laatste een volwaardige platformgame. Nintendo schat dat elke les één tot anderhalf uur duurt.