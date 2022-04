In een tijd waarin gamers regelmatig verzuchten dat het segment ‘AAA’-games wordt gedomineerd door game nummer zoveel in langlopende serie X of Y, zorgt Nintendo nogal eens voor positief nieuws. De Japanse ontwikkelaar heeft door de jaren heen al vaker aangetoond bepaald niet bang te zijn om nieuwe concepten uit te proberen en uit te brengen, waarbij de grenzen van wat games normaal inhouden met speels gemak worden overschreden. Denk bijvoorbeeld aan Nintendo Labo, dat spelers allerlei hulpstukken van karton liet maken die vervolgens konden worden gebruikt tijdens het spelen. Ook met Gamestudio gooit Nintendo het over een andere boeg, maar wel net weer op een andere manier. Wederom maken gamers zelf hulpstukken, alleen zijn dat nu stukjes van games die je zelf moet programmeren aan de hand van het brede scala aan opties dat de game je biedt. Klinkt moeilijk? Geen nood: Gamestudio is primair gericht op kinderen en andere mensen die op het absolute nulpunt beginnen als het gaat om het programmeren van games.

Programmeern00b en ervaren gamemaker

Een game als Gamestudio is meer dan veel andere games een spel dat iedereen anders zal ervaren. De hoeveelheid voorkennis die je hebt over hoe games achter de schermen werken, bepaalt voor een belangrijk deel je perceptie van deze game. Daarom hebben we het voor deze review eens over een andere boeg gegooid en is niet alleen Jurian - programmeern00b - aan de slag gegaan met Gamestudio, maar ook Jeroen Groeneweg. Jeroen was jarenlang een van de devs van Tweakers, en belangrijker: hij programmeerde Tweakbattle, het Smash-achtige spelletje waarin je met Tweakers-medewerkers kon spelen. Ben je weleens op onze events geweest, dan is de kans groot dat je de Tweakbattle-arcadekast hebt zien staan; het baby'tje van Jeroen. Het moge duidelijk zijn dat Jeroen wagonladingen voorkennis meebrengt over hoe je een game bouwt en dat zijn blik op wat Gamestudio brengt bij voorbaat anders zal zijn. In deze review hopen we een beeld te kunnen schetsen van hoe de mogelijkheden en beperkingen van Gamestudio naar voren komen voor gamers van verschillende niveaus.

Het begin is voor iedereen gelijk en dat is misschien wel een beetje slecht nieuws. Gamestudio is namelijk opgedeeld in een lespakket en een afdeling waarin je vrij aan creaties kunt werken. In de lessen wordt stapsgewijs uitgelegd hoe alles werkt en leer je wat voor games je kunt maken in Gamestudio. Je handje wordt vastgehouden en je moet doen wat de game van je vraagt. In het deel waarin je vrij kunt werken, is dat natuurlijk niet zo en kun je naar hartenlust experimenteren met de verschillende bouwstenen. Alleen … dat stuk van het spel is aanvankelijk nog afgesloten. Iedereen moet verplicht de eerste les door en daar ben je ongeveer een uur mee zoet. Dat is op zich niet zo erg, maar het niveau ligt zeker in die eerste les dusdanig laag dat meer ervaren spelers er waarschijnlijk vooral frustratie zullen opbouwen.