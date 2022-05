Nintendo leverde in een jaar 28,8 miljoen Switch-consoles en 230,9 miljoen games

Nintendo heeft in zijn afgelopen financiële boekjaar 28,8 miljoen Switch-consoles geleverd. Het totale aantal komt daarmee op 84,6 miljoen. Tussen april 2020 en maart 2021 werden ook 230,9 miljoen Switch-games geleverd. De cijfers zijn veel hoger dan verwacht.

In februari had Nintendo zijn verwachtingen nog naar boven bijgesteld. De Japanse fabrikant dacht toen het jaar af te sluiten met 26,5 miljoen geleverde Switch-exemplaren en 205 miljoen games. Die cijfers vallen flink hoger uit, blijkt uit de publicatie van de nieuwste kwartaalcijfers. De leveringen van Switch-consoles en -games waren ook veel hoger dan in het vorige boekjaar. Het gaat om een stijging van 37,1 procent bij de consoleleveringen en 36,8 procent bij de games.

Nintendo profiteert net als andere gamebedrijven van de sterk groeiende gamemarkt als gevolg van de coronapandemie, waardoor mensen veel tijd thuis doorbrengen. De jaaromzet van Nintendo steeg met 34,4 procent en de nettowinst was 85,7 procent hoger.

In totaal heeft Nintendo nu 84,6 miljoen Switch-consoles geleverd, waarvan 14,7-miljoen Lite-exemplaren. Nintendo verwacht in het volgende boekjaar nog eens 25,5 miljoen Switch-consoles te leveren, waarmee het totaal uit zou komen op meer dan 100 miljoen. Over de komst van een nieuw model rept Nintendo niet in de documenten. De fabrikant verwacht volgend jaar 190 miljoen games te leveren.

Animal Crossing: New Horizons was dit jaar de meest succesvolle Nintendo-game. Er werden 20,9 miljoen exemplaren van geleverd. De game kwam iets meer dan een jaar geleden uit en het totale aantal geleverde exemplaren staat nu op 32,6 miljoen stuks. Alleen Mario Kart 8 Deluxe doet het met 35,4 miljoen exemplaren beter, maar die game is al langer uit. Van die game werden in het afgelopen boekjaar nog 10,6 miljoen exemplaren verkocht. Van Super Mario 3D All-Stars verkocht Nintendo 9 miljoen exemplaren.

In het afgelopen boekjaar waren er 22 Nintendo-games die per stuk meer dan een miljoen keer werden geleverd. Van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, een game die in 2017 verscheen, werden nog bijna 5 miljoen exemplaren geleverd. Het totale aantal geleverde Switch-games tot nu toe komt uit op 587,1 miljoen.