ParkeerWekker: boetes via scanauto zijn mogelijk in strijd met privacywet

ParkeerWekker, een door de rechter in Amsterdam verboden dienst voor gebruikers om scanauto's te detecteren als ze voorbij hun auto of gebouw rijden, stelt dat opgelegde bekeuringen door een scanauto mogelijk in strijd met de privacywet zijn.

Aantal parkeerboetes in Amsterdam

Het bedrijf achter ParkeerWekker, Vector Wise, baseert zich op het juridische argument dat bij het uitschrijven van een bekeuring conform artikel 22 van de AVG een menselijke controle moet plaatsvinden. Hoogleraar internetrecht Arno Lodder gaf eerder al op zijn eigen blog aan dat hij het ongeloofwaardig acht dat er altijd een menselijke controle plaatsvindt. Hij denkt dat er sprake zal zijn van steekproeven en dat niet elke foto bekeken wordt. De advocaat van Vector Wise, Yuri Benjamins, uit ook zijn twijfels over de werkwijze van de gemeente Amsterdam. Hij stipt aan dat een handmatige controle zou betekenen dat ambtenaren duizenden foto's per dag zouden moet beoordelen, iets dat hij onwaarschijnlijk acht.

ParkeerWekker heeft via een WOB-verzoek het aantal bekeuringen opgevraagd. Het bedrijf stelt dat de vermoedens daarmee worden bevestigd. De meest recente cijfers zijn van 2018 en in dat jaar werden er door de scanauto 685.359 bekeuringen uitgedeeld in Amsterdam. De door de gemeente genoemde situatiescans bevatten meerdere foto's van de situatie waarbij er sprake zou zijn van een overtreding. Vector Wise stelt dat uitgaande van drie foto's per situatie betekent dat ambtenaren per dag meer dan 5000 foto's moeten bekijken.

Vermoedelijk zal deze redenering een rol gaan spelen in de lopende rechtszaak tussen de gemeente Amsterdam en ParkeerWekker. De Amsterdamse voorzieningenrechter deed in februari uitspraak in een kortgedingzaak, waarbij een verbod voor Amsterdam werd opgelegd. Volgens de rechter handelt het bedrijf achter de app in strijd met de wet, doordat de gebruikers met de meldingsdienst worden aangezet tot onrechtmatige gedragingen. Ook zou de app belastingontduiking faciliteren, vond de rechter.

Vector Wise ging in beroep tegen het vonnis. Inmiddels is een spoedappel goedgekeurd, waardoor op vrij korte termijn een zitting volgt waarin dit verbod tegen het licht wordt gehouden. De uitkomst kan zijn dat het verbod van tafel gaat, waardoor de ParkeerWekker-dienst weer zou mogen opereren. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over ParkeerWekker en sprak daarbij met de oprichter.