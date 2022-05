ParkeerWekker voor de rechter

Het zal niet vaak voorkomen dat een start-up die pas een half jaar bezig is al zo vaak in het nieuws is geweest. ParkeerWekker is sinds september actief als een dienst voor gebruikers in tien steden om scanauto's te detecteren als ze voorbij hun auto of gebouw rijden, waarna een melding volgt zodat men alsnog het parkeertarief kan voldoen. In de ogen van de gemeente Amsterdam is dit een ongewenste dienst. In november eiste de gemeente dat ParkeerWekker zijn activiteiten staakt, omdat het tegen de regels van het Amsterdamse parkeerbeleid in zou gaan. Er werd ook meteen gedreigd met een rechtszaak. Dat bleek geen loze dreiging: er loopt momenteel een procedure bij de voorzieningenrechter die op 1 februari uitspraak zal doen.

Met name door de stappen van de gemeente heeft ParkeerWekker niet te klagen over publiciteit. Met de aanstaande kortgedinguitspraak zal dat ook niet snel afnemen. In de kern draait het in deze kwestie om de volgende vraag: Is een dergelijke dienst te beschouwen als een handig geheugensteuntje om vergeetachtige, goedwillende automobilisten te helpen alsnog te betalen voor parkeren, of een middel dat doelbewust gebruikers helpt om boetes en de betaling van parkeergeld te ontlopen? Tweakers sprak met oprichter Luis Roman om wat meer inzicht te krijgen in de dienst. In dit artikel zal vooral worden stilgestaan bij de technische werking, de relevante privacyonderwerpen en wat er valt te verwachten van de aanstaande rechterlijke uitspraak.