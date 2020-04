Hoge Raad: registratie kentekens is inmenging in privéleven

De registratie van kentekens voor parkeercontrole in Amsterdam is toegestaan volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het is een inmenging op het privéleven van burgers, maar is volgens de Hoge Raad gerechtvaardigd.

Het registreren van kentekens is gerechtvaardigd, omdat de Hoge Raad redeneert dat inmenging op het privéleven van burgers mag als dat bij wet geregeld is. De combinatie van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam vormen samen die wettelijke basis, aldus de Hoge Raad. In die Parkeerverordening staat dat mensen die parkeren hun kenteken moeten opgeven.

De Hoge Raad vindt dus wel dat het registeren van kentekens een inmenging is in het privéleven van burgers; het Gerechtshof in Amsterdam, een 'lagere' rechtbank waar de zaak eerder diende, vond dat juist niet.

Degene die de zaak heeft aangespannen is Bas Filippini, voorzitter van de stichting Privacy First. Hij parkeerde zijn auto zonder te betalen in Amsterdam in 2015 en kreeg daarop een boete. Vervolgens heeft hij een rechtszaak aangespannen, die nu afloopt met dit oordeel van de Hoge Raad.