Gemeente Amsterdam eist dat parkeer-app Parkeerwekker stopt

De gemeente Amsterdam wil dat de app Parkeerwekker stopt. De app zou tegen de regels van het Amsterdamse parkeerbeleid ingaan. De hoofdstedelijke gemeente wil een kort geding aanspannen als de makers niet stoppen.

De app Parkeerwekker maakt gebruik van beelden van dashcams van andere gebruikers, waarmee het scanauto's kan ontdekken. Amsterdam maakt gebruik van zulke auto's om het parkeerbeleid te handhaven. Als er een scanauto ontdekt wordt, stuurt Parkeerwekker een pushmelding naar de gebruiker, die dan vervolgens kan betalen voor het parkeren. Tussen het scannen en het uitschrijven van een boete zit een periode van vijf minuten waarin de gebruiker dat kan doen. De dienst is nu nog actief als een crowdfundproject waarbij gebruikers een dashcam van Parkeerwekker zelf moeten kopen.

De gemeente Amsterdam vindt dat de app aanzet tot het omzeilen van parkeerkosten. Daarom heeft de gemeente de start-up gesommeerd de stekker eruit te trekken, schrijft onder andere het Parool. Als Parkeerwekker niet binnen een week stopt, spant de gemeente een kort geding aan. "Wat de gemeente Amsterdam betreft, faciliteert Parkeerwekker gebruikers om parkeerkosten bewust zoveel mogelijk te omzeilen", zegt een woordvoerder tegen de krant.

Parkeerwekker zegt niet te willen stoppen. Het bedrijf zegt dat het 'een probleem oplost', namelijk frustratie over 'onnodige boetes'. De start-up heeft een advocaat in de arm genomen. Parkeerwekker is behalve in Amsterdam ook actief in andere steden die kentekenscanauto's inzetten, waaronder Tilburg, Delft, en Rotterdam.