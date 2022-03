Vlaamse gamesector krijgt 100.000 euro steun tijdens coronacrisis

De Vlaamse regering gaat de game-industrie in Vlaanderen honderdduizend euro aan financiële steun geven. Het gaat om steun voor 65 bedrijven om de coronacrisis te kunnen overleven. Het gaat om een potje uit het noodfonds voor de filmsector.

De steun komt van de Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle. Hij zegt dat de release van de nieuwe consoles deze maand, te weten de PS5 en de Xbox Series S en X, 'belangrijke kansen biedt' voor Vlaamse ontwikkelaars. Bovendien zouden games tijdens de coronacrisis een belangrijke uitlaatklep voor jongeren zijn en een bijdrage leveren om hen dichter bij elkaar te brengen. Volgens de minister wordt de gamesector ook hard getroffen door de pandemie en verdient de sector daardoor extra economische ondersteuning.

De steun komt volgens een woordvoerder van het ministerie beschikbaar voor bedrijven die vertraging opliepen, promoties niet konden laten doorgaan, of waarvan medewerkers ziek werden. Vlaanderen kent zo'n 65 gamebedrijven die aanspraak op het geld kunnen maken.

Het geld komt uit het Vlaams Audiovisueel Fonds. "Bedrijven kunnen de steun aanvragen bij het VAF, dat zal kijken of de gameontwikkelaar productieverlies heeft geleden door de coronacrisis", zegt een woordvoerder tegen DataNews. De bedrijven kunnen nu aanspraak maken op de extra steun, maar in de toekomst wordt er uit het fonds ook 1,5 miljoen per jaar opzijgezet voor de gamesector. Dat is tien procent van het totale bedrag voor de audiovisuele industrie. Met dat jaarlijkse extra geld moet de sector ook op de lange termijn gezond blijven.