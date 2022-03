Far Cry 6 lijkt op 26 mei uit te komen volgens melding in Microsoft Store

In de digitale winkel van Microsoft staat bij de productpagina van de nog niet uitgekomen game Far Cry 6 dat de titel beschikbaar is vanaf 26 mei 2021. Ubisoft heeft deze datum nog niet officieel bevestigd.

Op de pagina in de Microsoft Store staat geen nadere informatie over de releasedatum; geïnteresseerden kunnen de titel daar wel alvast vooruitbestellen. De Microsoft-winkel is al vaker een correcte bron geweest voor releasedata die tot op dat moment onbekend waren.

Een release op 26 mei 2021 zou in lijn zijn met het recente besluit van Ubisoft om Far Cry 6 op z'n vroegst in april volgend jaar uit te brengen. Dat is een uitstel van minimaal twee maanden; oorspronkelijk had de game op 18 februari moeten verschijnen. Specifiek zei Ubisoft dat Far Cry 6 pas in het volgende fiscale jaar van het bedrijf zou worden uitgebracht. Dat loopt van april 2021 tot maart 2022.

Spelers kruipen in het spel in de huid van Dani Rojas, die als man of vrouw te spelen is en die met guerrillatactieken probeert om dictator Antón Castillo omver te werpen in het fictieve Caribische land Yara. De acteur Giancarlo Esposito, die onder meer bekend is van Breaking Bad en Better Call Saul, vertolkt de rol van Castillo.