Titel Far Cry 6 Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna, Google Stadia Ontwikkelaar Ubisoft Releasedatum 7 oktober 2021

Je kunt veel over de makers van Far Cry zeggen, maar niet dat ze geen sfeervolle, pakkende setting kunnen creëren. Of je nu naar het eiland uit het eerste spel kijkt of naar een van de exotische gebieden uit de latere games, met al hun bijbehorende superschurken: het staat altijd als een huis. Binnen die sfeervolle omkadering is er echter ruimte voor kritiek. Hoewel de Far Cry-games er per versie altijd wel wat toeters en bellen bij krijgen, zijn de games vooral erg vergelijkbaar in hun opzet. Op de een of andere manier wordt de speler de vijand van een machtig, kwaadaardig personage dat de baas is over het hele gebied waarin de game zich afspeelt. De speler moet er uiteraard voor zorgen dat deze slechterik zijn grip op de regio verliest en hem uiteindelijk verslaan. Vaas, Pagan Min, Joseph Seed: ze zijn wat dat betreft van hetzelfde laken een pak. Far Cry 6 brengt daar zeker geen verandering in, maar desalniettemin is de game de moeite waard.

Ubisoft kiest voor de Far Cry-games altijd een exotische locatie uit en heeft dat ook voor Far Cry 6 gedaan. De game speelt zich af in Yara, een fictief eilandstaatje in het Caribisch gebied. In Yara is Antón Castillo (acteur Giancarlo Esposito), oftewel El Presidente, aan de macht en het volk gaat zwaar gebukt onder zijn bewind. Castillo is aan de macht gekomen nadat Yara in zwaar verval was geraakt. Het staatje werd ooit bevrijd toen Castillo’s vader - eveneens een dictator - aan de macht was, maar vrijheid bracht het land ook economische rampspoed. De belofte van Castillo om het oude Yara te herbouwen, was voldoende om hem aan de macht te helpen. In het mysterieuze goedje ‘Viviro’ ziet Castillo de sleutel naar welvaart. Viviro is het effectiefste medicijn tegen kanker en een van de belangrijkste ingrediënten groeit alleen op Yara. Er is echter een probleem. Het oogsten van dit ingrediënt en het vervaardigen van Viviro is gevaarlijk en zeer vervuilend werk. Terwijl Castillo gouden bergen binnenharkt, helpt hij zijn land en onderdanen de vernieling in.

Zo kan het niet langer, vinden verschillende groepjes inwoners, zoals Dani Rojas en zijn of haar - de speler kiest zelf het geslacht van het hoofdpersonage - vrienden. Voor zij stappen kunnen zetten, is Castillo ze echter voor. Hij kondigt de komst van het paradijs aan voor Yara, maar paradijselijke zijn de gevolgen allerminst: de hel breekt los. Zwaarbewapende troepen gaan de straat op. Ze laden mensen in om als dwangarbeider Viviro te maken, en jagen anderen op en vermoorden ze vaak ook. Dani en de zijnen weten nipt te ontkomen. Ze springen aan boord van een schip dat koers zet richting de vrijheid in de Verenigde Staten van Amerika. Zo ver komen ze echter niet. De boot wordt onderschept door soldaten en Castillo himself. De reden: de opstandige zoon van Castillo, de 13-jarige Diego, blijkt aan boord van het schip te zijn. De tiener wordt in veiligheid gebracht en kort daarna wordt het schip doorzeefd met kogels. Dani overleeft, maar dat kan niet worden gezegd van zijn metgezellen. In zijn eentje moet Dani op zoek naar aansluiting bij een van de opstandige groeperingen. Hij komt in contact met leden van de guerrillagroep Libertad en daarmee begint de lange weg naar wraak en een vrij Yara pas echt.