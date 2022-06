Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine moeten voor 30 september uitkomen

Ubisoft zegt tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat de games Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine in ieder geval voor 30 september van dit jaar zullen verschijnen. De release van beide games werd eerder ook al opgeschoven.

Tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers zei een financiële topman van Ubisoft, Frédérick Duguet, dat de planning nog altijd is om Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine uit te brengen tegen of voor 30 september. Dat schrijft onder meer VGC. Dat betekent dat de release nog dit jaar plaatsvindt. Dat laatste was eerder geen zekerheid, omdat bij een eerdere aanpassing in de planning werd gesproken over een release ergens in het fiscale jaar dat van april dit jaar tot maart volgend jaar loopt. Far Cry 6 had eigenlijk al binnenkort, op 18 februari moeten verschijnen. Ubisoft gaf geen nadere details over de nieuwe Rainbow Six-game.

Duidelijk is wel dat de bestaande Rainbow Six Siege-game het goed doet. Ubisoft meldt in een bericht over de kwartaalcijfers dat de game 'ongeveer 70 miljoen geregistreerde spelers heeft sinds de release'. De tactische co-opshooter kwam eind 2015 uit en bestaat dus ruim vijf jaar. De titel had in maart 2018 30 miljoen spelers en in maart 2019 waren dat er 45 miljoen, wat betekent dat er in de afgelopen twee jaar ongeveer 25 miljoen spelers zijn bijgekomen. In maart 2019 was al 1,1 miljard dollar aan inkomsten gegenereerd.

Ubisoft zegt dat het het sterkste kwartaal uit zijn geschiedenis achter de rug heeft. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 965,1 miljoen euro, een stijging van bijna 132 procent ten opzichte van de omzet die werd behaald in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De net bookings, het nettoaantal producten en diensten die tijdens een periode digitaal of fysiek zijn verkocht, stegen ook aanzienlijk; dat ging van 455,5 miljoen euro naar een miljard euro.