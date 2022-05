Ubisoft kondigt Far Cry 6 aan die 18 februari 2021 moet verschijnen

Ubisoft heeft Far Cry 6 aangekondigd en tegelijkertijd twee cinematische trailers voor het spel gepubliceerd. Daarin is Giancarlo Esposito te zien, de acteur die onder andere van Breaking Bad en The Mandalorian bekend is.

Esposito speelt een dictator van het fictionele eiland Yara. In de trailer is te zien hoe hij zijn zoon Diego een handgranaat geeft en de pin daar uittrekt, met de waarschuwing dat hij als opvolger gehaat zal worden door het volk. Dat volk is in opstand gekomen in de hoofdstad van het eiland, Esperanza.

Spelers kruipen in het spel in de huid van Dani Rojas, die als man of vrouw te spelen is en die met guerrillatactieken probeert om de dictator omver te werpen. Gameplaybeelden publiceerde Ubisoft nog niet. Wel verscheen een tweede cinematische trailer, maar daaruit vallen weinig details over het spel te halen.

Far Cry 6 verschijnt 18 februari volgend jaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One en Xbox Series X.