Ubisoft stelt Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine uit met minimaal twee maanden

Ubisoft heeft de release van Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine uitgesteld. De games komen pas in het volgende fiscale jaar van het bedrijf uit. Dat betekent dat de games op z'n vroegst in april volgend jaar verschijnen, minimaal twee maanden later dan gepland.

Ubisoft zei tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat de games pas in het volgende fiscale jaar van het bedrijf worden uitgebracht. Dat loopt van april 2021 tot maart 2022. Specifieker wil het bedrijf niet zijn, dus is het in theorie mogelijk dat de games pas over 2 jaar verschijnen, al lijkt dat niet waarschijnlijk. Op Twitter zegt de ontwikkelaar alleen dat Far Cry 6 'later' komt.

Ubisoft heeft het over Far Cry 6 dat inmiddels al is aangekondigd, maar ook over Rainbow Six Quarantine, waarover op dit moment nog niets bekend is. Aanvankelijk zou Far Cry 6 op 18 februari van volgend jaar uitkomen.

De uitgever geeft geen specifieke reden voor het uitstellen van de games. Ubisoft zegt dat te doen om 'het volle potentieel van de game in de context van productieuitdagingen te benutten'. Die uitdagingen zouden door de coronacrisis komen.