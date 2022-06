T-Mobile start aanleg glasvezelnetwerk in drie Eindhovense stadsdelen

T-Mobile gaat gigabitglasvezel aanleggen in drie stadsdelen in Eindhoven. In verschillende stadsdelen en het centrum kunnen zeker 29.000 huishoudens een aansluiting krijgen. Als het netwerk er ligt is vrijwel de hele stad aangesloten op glasvezel.

In totaal gaat de provider 1680 kilometer glasvezel aanleggen in het centrum en de stadsdelen Strijp en Gestel. In die gebieden ligt op dit moment nog geen glasvezelverbinding. Als het netwerk er ligt kan ongeveer 99,7 procent van de huishoudens in Eindhoven gebruik maken van glas. Op het netwerk zijn snelheden tot maximaal 1Gbit/s mogelijk, zoals voor de down- als upload.

T-Mobile stelt het netwerk in de toekomst ook open voor andere aanbieders. Volgens de provider heeft Freedom Internet al gezegd er gebruik van te willen maken. Freedom sprak daar in september van dit jaar zijn interesse al voor uit. Het netwerk moet eind 2021 klaar zijn, maar de eerste huishoudens kunnen volgens T-Mobile al dit jaar worden aangesloten.