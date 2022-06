Belgische corona-app is 1,7 miljoen keer gedownload in eerste maand

De Belgische corona-app is in de eerste maand 1,7 miljoen keer gedownload. In totaal hebben 56.000 gebruikers hun coronauitslag in de app doorgegeven. Een vijfde daarvan bleek positief te zijn.

De app CoronAlert werd op 30 september officieel gebruik genomen in België. Inmiddels is de app 1,7 miljoen keer gedownload, zeggen de makers op Twitter. De app doet net als de Nederlandse CoronaMelder aan contacttracering via bluetooth, door unieke codes te genereren en die uit te wisselen met nabije apparaten. Daarnaast biedt de app, in tegenstelling tot de Nederlandse, de mogelijkheid de uitslag van een coronatest in de app te ontvangen.

Volgens de makers is dat laatste bij 56.000 gebruikers gebeurd. Van die gebruikers kreeg ongeveer 20 procent een positieve uitslag.

De makers zeggen ook dat de corona-app in november wordt aangesloten op de Europese hub. Dat is de European Federated Gateway Services, een project waarbij de contact-tracing-apps van verschillende landen onderling moeten kunnen samenwerken. Ook de Nederlandse en Duitse corona-apps worden daarop aangesloten.