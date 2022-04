Belgische corona-app is af en overheid gaat hem testen

De Belgische corona-app, die later deze maand moet uitkomen, is klaar en de overheid wil hem de komende weken testen. Eerst gebeurt dat bij rond zeventig mensen, daarna loopt een test met meer dan tienduizend mensen.

De test met rond zeventig mensen loopt al, zegt een betrokkene tegen Data News. Volgens Frank Robben van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en it-bedrijf Smals, loopt die test tot en met begin volgende week. Een week later moet een test beginnen met meer dan tienduizend mensen, daarna moet de app voor eind september landelijk beschikbaar komen.

Dat de app in september zou moeten uitkomen, was eerder deze zomer al duidelijk. Het bedrijf Devside bouwt de app. De app werkt net als in veel andere landen met de Exposure Notification-api van Apple en Google.

De ontwikkeling verloopt anders dan in Nederland, waar Coronamelder grotendeels in het openbaar is ontwikkeld en waar het testen al in juli begon. Sinds half augustus is de app in Nederland in diverse regio's actief, maar het landelijk ondersteunen van de app vanuit alle GGD's gebeurt half september.