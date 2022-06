Belgische corona-app wordt gebouwd door onbekende ontwikkelaar Devside

De Belgische corona-app wordt gebouwd door het bedrijf Devside. De contacttracingapp werkt op basis van DP3T en maakt gebruik van de api van Google en Apple. Er is veel scepsis over het bedrijf dat de aanbesteding heeft gewonnen.

Het Belgische Interfederaal Comité voor Testing & Tracing heeft Devside deze week aangewezen als de partij die de app mag bouwen, schrijft De Tijd. De app wordt gebaseerd op de Duitse contacttracingapp. Die zou stabiel zijn, goed gedocumenteerd en makkelijk aan te passen zijn.

Het Brusselse bedrijf Devside zou 'al meer dan honderd apps voor bedrijven' hebben gebouwd, die 'strenge veiligheidseisen hadden'. Er is ook een tweede aanbesteding geweest die door het bedrijf NVISO is gewonnen. Dat bedrijf gaat testen of de app van Devside aan alle veiligheidseisen voldoet.

Devside is geen bekend bedrijf. Het bedrijf is opgericht door de Belgische ondernemer Jean-Paul de Ville de Goyet, die een opvallend cv heeft. De Tijd merkt op dat het bedrijf op sociale media amper aanwezig is en dat er volgens LinkedIn slechts vijf werknemers werken. Projectleider en encryptiespecialist Bart Preneel, die betrokken was bij de aanbesteding, zegt tegen Radio 1 dat het bedrijf een 'zeer degelijk en goed onderbouwd voorstel' had. Bovendien hoeft alleen maar 'een bestaande app te worden aangepast', zegt Preneel. "Duitsland heeft al twintig miljoen euro in de ontwikkeling van de app gestopt en die code is zo te gebruiken. Dat hoeven we alleen maar aan te passen naar het Belgische gezondheidssysteem." Preneel wijst er ook op dat een ander bedrijf, Ixor, de 'backend van de app' gaat verzorgen. "Dat zijn de centrale servers waar de app mee praat." Als een patiënt coronasymptomen vertoont wordt de willekeurig gegenereerde code centraal opgeslagen.

De app zelf maakt contacttracing via bluetooth mogelijk. De Duitse applicatie maakt gebruik van het DP3T-protocol, waarbij de api van Google en Apple als de basis dient. Het is niet bekend of de broncode van de app openbaar wordt. In Nederland is dat wel het geval. De app zal in het Nederlands, Frans, Engels en Duits beschikbaar zijn.

Aanvankelijk zou de Belgische corona-app op 1 september in gebruik moeten zijn. Waarschijnlijk wordt die deadline niet gehaald. Preneel zegt tegen De Tijd dat de app 'in een keer goed moet werken als we willen dat mensen die gebruiken en vertrouwen'. Hij denkt dat de app over acht tot negen weken klaar is. "Ik zie de lancering eerder midden september of in de derde week van die maand gebeuren", zegt hij tegen De Tijd. Er komt sowieso nog een test van de app, maar wanneer die begint is niet duidelijk.