Screenshots tonen testversie coronatest.nl met DigiD-login

Er zijn screenshots verschenen van de testversie van coronatest.nl, de site waar Nederlanders vanaf volgende week in kunnen loggen via DigiD om een coronatest aan te vragen of de uitslag op te vragen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigde de site donderdagavond aan.

De site heeft een 'digitale triage' waarin gebruikers klachten kunnen invullen, meldt NOS op basis van het bekijken van de site. Het medium linkt niet naar de testversie, omdat dat beveiligingsproblemen zou kunnen opleveren. De portal moet woensdag live gaan, zei minister De Jonge in een persconferentie donderdagavond. De naam is coronatest.nl, maar de site staat vooralsnog niet op dat domein. NOS vond de site in samenwerking met beveiligingsonderzoekers Benjamin Broersma en Tom Wolters.

Zonder klachten kan het aanvragen van een test niet. Het aanvragen van de test en krijgen van de uitslag gebeurt na inloggen via DigiD. De site is een van de digitale hulpmiddelen voor het controleren van de uitbraak van het coronavirus. De site wordt actief naast de Coronamelder-app. Die app komt 1 september uit, met een test in Drenthe en Twente wordt over anderhalve week gestart.

Testversie Coronatest.nl. Bron: NOS