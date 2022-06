UMC Utrecht-ziekenhuis wil mogelijk wifitracking inzetten om drukte te meten

Het UMC Utrecht, een ziekenhuis op het Utrecht Science Park/De Uithof, is wellicht van plan wifitracking in te zetten om de drukte te meten. Het ziekenhuis zegt dat te overwegen om ervoor te zorgen dat overal voldoende ruimte blijft om afstand van elkaar te houden.

Volgens Remco van Lunteren, een divisiemanager van UMC Utrecht, is het meten van de drukte aan de hand van de wifisignalen bedoeld om de verspreiding van covid-19 te beperken. Hij ziet het als een extra methode om eraan bij te dragen dat een zo veilig mogelijke zorg geleverd kan worden. Het is bedoeld als aanvulling op andere maatregelen, zoals het scheiden van patiëntenstromen, een aangepaste bezoekersregeling en videoconsulten als vervanging voor polibezoeken.

"Op dit moment hebben we nauwelijks coronapatiënten in ons ziekenhuis. Maar ook als dat aantal onverhoopt weer toeneemt, willen we de overige zorg zoveel mogelijk kunnen blijven bieden. Hoe kan je in de gaten houden dat het overal mogelijk is 1,5 meter afstand van elkaar te houden? Dat vroegen wij ons af. We onderzoeken nu of we dit kunnen meten door wifi-signalen real-time te meten. Zo hopen we dat we snel kunnen ingrijpen op plekken waar het toch te druk dreigt te worden", aldus Van Lunteren.

Het gaat nog om een proef die duidelijk moet maken of het systeem naar behoren werkt. De proef wordt uitgevoerd op plekken waar het relatief sneller druk of soms te druk wordt, zoals de poliklinieken of de hoofdingang. Het ziekenhuis werkt hierbij samen met Cisco. Over een aantal weken moet duidelijk worden of het systeem werkt.

Volgens het Utrechtse ziekenhuis zijn de gegevens afkomstig van de mobiele telefoons van patiënten, bezoekers en medewerkers niet te herleiden en worden alleen het aantal unieke apparaten met actieve wifisignalen geteld. Daardoor zou niet bekend zijn wie de eigenaren van de toestellen zijn en dus wie er in het ziekenhuis aanwezig is.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt er een beleid op na dat bedrijven alleen bij hoge uitzondering mensen met wifitracking mogen volgen. Volgens de waakhond is er hierbij bijna altijd sprake van verwerking van persoonsgegevens en komen aldus de privacyregels om de hoek kijken. Daarbij zijn er enkele gronden die het mogelijk kunnen maken, zoals een beroep op een gerechtvaardigd belang.