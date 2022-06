Duitse Tesla-rijder is veroordeeld voor aanpassen ruitenwissers via touchscreen

Een hogere Duitse rechtbank heeft een bestuurder van een Tesla Model 3 definitief veroordeeld voor het aanpassen van de ruitenwissersnelheid via het touchscreen in de auto. Volgens de rechtbank is dit touchscreen een elektronisch apparaat waarvoor beperkingen gelden.

De straf die een lagere rechter heeft opgelegd en door het Oberlandesgericht in het Duitse Karlsruhe is bekrachtigd, was een rijontzegging voor een maand en een boete van 200 euro. Dat is de uitkomst van een ongeluk dat op 15 maart 2019 plaatsvond, toen een man met zijn Model 3 van de weg reed en meerdere bomen raakte. Dat gebeurde toen hij op de middenconsole van zijn Model 3 de intervalsnelheid van zijn ruitenwissers wilde aanpassen, omdat het toen flink regende.

Het Oberlandesgericht schaart het 'permanent in de Tesla geïnstalleerde touchscreen' in dezelfde categorie als smartphones of andere elektronische apparaten die conform de Duitse wet niet zomaar tijdens het besturen van een auto mogen worden gebruikt. De ruime, specifiek Duitse regeling is bedoeld om afleidingen van de verkeerssituatie te vermijden, die veroorzaakt kunnen worden door te kijken naar de werking van elektronische apparaten.

Volgens de rechtbank heeft de bestuurder deze regels geschonden door het touchscreen te bedienen. Daarbij maakt het volgens het Oberlandesgericht niet uit welk doel de bestuurder had met het aanraken van het touchscreen. Deze instelling aanpassen zou alleen mogen als het zicht op het verkeer naar buiten slechts kort wordt onderbroken. Overigens kunnen de ruitenwissers via het stuur worden geactiveerd, maar het aanpassen van de intervalsnelheid moet via een submenu op de console in het midden. Volgens de rechter vergde dit meer aandacht dan de conventionele manier om de snelheid van de ruitenwissers aan te passen.