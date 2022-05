Hof oordeelt dat automobilist met telefoon op schoot boete niet hoeft te betalen

Een automobilist die vorig jaar een bekeuring kreeg omdat hij een telefoon op zijn schoot had tijdens het rijden hoeft de bekeuring niet te betalen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dinsdag bepaald dat dit niet gelijkstaat aan vasthouden van een telefoon.

De automobilist kreeg vorig jaar een bekeuring van 240 euro voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. De bestuurder in kwestie had de telefoon op zijn schoot liggen. Vorig jaar november deed de kantonrechter ook al uitspraak in de zaak en oordeelde dat de bestuurder de boete wel moest betalen. Daarop ging de automobilist in beroep en is nu door het gerechtshof in het gelijk gesteld.

De automobilist kreeg de boete op basis van artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens waarin staat: "Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden." Volgens het hof kan het op schoot hebben van een mobiele telefoon niet worden aangemerkt als het vasthouden van een telefoon zoals in artikel 61a.

Door de uitspraak van het hof hoeft de automobilist de boete van 240 euro van het CJIB niet te betalen. Rechter Jos Vink merkt op dat de bestuurder wel bekeurd had kunnen worden omdat deze volgens de ambtenaar gevaarlijk verkeersgedrag vertoonde, maar dat had dan aan gemerkt moeten worden als artikel 5.

De politie deelde in 2020 168.000 boetes uit voor telefoongebruik achter het stuur of op de fiets. Dat is een stijging van veertig procent ten opzichte van 2019. De stijging is te verklaren door het feit dat telefoongebruik sinds de tweede helft van 2019 verboden is op de fiets.

Eerder deze zomer werd bekend dat de politie ook bezig is om eenheden uit te rusten met een AI-camera die automobilisten met een smartphone in de hand automatisch kan detecteren. Deze zogeheten MONOcam wordt inmiddels door heel Nederland ingezet.

Update: Het hof heeft niet geoordeeld dat het op schoot hebben van een telefoon toegestaan is. Uit de uitspraak volgt dat het op schoot hebben niet gelijk staat aan het vasthouden van een telefoon. De titel is hierop aangepast en het artikel is aangevuld. Met dank aan StephanVierkant.