Politie deelde in 2020 168.000 boetes uit voor telefoongebruik achter het stuur

In 2020 werden er in Nederland 168.000 boetes uitgedeeld aan bestuurders die achter het stuur of op de fiets op hun telefoon zaten. Dat is een stijging van veertig procent ten opzichte van een jaar eerder, en een verdubbeling van twee jaar eerder.

Het gaat om gemiddeld 459 boetes per dag, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Die werden opgevraagd en geanalyseerd door data-analysebureau LocalFocus. In heel 2020 werden er 168.000 uitgedeeld. De grootste stijging in het aantal boetes was te zien in Veenendaal, waar het aantal boetes van 223 in 2019 naar 3600 in 2020 ging. Ook in Groningen en Eindhoven werden veel meer boetes uitgedeeld dan een jaar ervoor. De boetes leverden in totaal 32,4 miljoen euro op voor de schatkist.

Een derde van alle boetes werd uitgedeeld aan fietsers. Dat is een gedeeltelijke verklaring voor de stijging, want telefoongebruik op de fiets is sinds medio 2019 verboden. De politie schreef in 2020 48.000 boetes uit aan fietsers. Toch zegt LocalFocus dat dat niet de enige verklaring is. Het bureau verwijst naar een verklaring van de politie, die eerder dit jaar tegen het CJIB zei dat er tijdens de coronacrisis meer aandacht was voor verkeersgedrag en 'excessieve overtredingen' en minder voor 'geplande en thematische verkeerscontroles'.

LocalFocus heeft de gegevens aan verschillende media beschikbaar gesteld. Er is uit af te leiden in welke gemeente de meeste boetes zijn uitgedeeld en hoe groot de stijging was.