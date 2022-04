Hisense, Sharp en Loewe brengen dit jaar producten met DTS Play-FI uit

Hisense, Loewe en Sharp brengen nog dit jaar producten uit met DTS Play-Fi-ondersteuning. Het is nog niet bekend om wat voor producten het gaat, maar er is sprake van surroundsound- en hometheaterproducten, die zowel in de eerste als tweede helft van het jaar uitkomen.

Het worden de eerste producten van Hisense, Loewe en Sharp die gebruikmaken van de draadloze standaard. Play-Fi is een standaard van DTS waarmee gebruikers audioapparaten draadloos kunnen besturen. Dat kan met maximaal 24bit- en 192kHz-bitrate. Het is nog niet bekend met wat voor producten de fabrikanten komen, maar alle drie de fabrikanten bevestigen in persberichten dat het gaat om een surroundsoundproduct van Loewe, en bij Hisense om 'hometheater en audio voor het hele huis'.

Over de producten van Sharp is nog niks bekend, al zegt FlatpanelsHD dat ook die fabrikant met producten komt. Loewe zou in de eerste helft van het jaar producten uitbrengen en Hisense in de tweede helft. Play-Fi wordt al op veel andere speakers en soundbars ondersteund. Sinds vorig jaar hebben ook Philips-tv's met Android TV uit 2019 en 2020 DTS Play-Fi-ondersteuning. Play-Fi is met een firmware-update naar bestaande apparaten te brengen, maar de fabrikanten hebben nog niet gezegd of dat ook bij hun bestaande apparaten gaat gebeuren.