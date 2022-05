TP Vision toont Philips-oled-tv's met HDMI 2.1 en formaten van 48 tot 77 inch

TP Vision heeft twee nieuwe Philips-oled-tv's gepresenteerd die dit jaar zullen uitkomen. Een voorname verandering is de toevoeging van HDMI 2.1-ondersteuning. Ook komt er bij een model een 77"-versie. Verder komt er een goedkoper oledmodel dat ook over HDMI 2.1 zal beschikken.

Het gaat om de Philips 806 en 856. Net als in eerdere jaren zijn de verschillen tussen deze twee modellen minimaal en zijn die eigenlijk alleen bij de voet te vinden. De 806 staat weer op twee minimale staafjes die als voetjes direct onder het scherm zijn gemonteerd, terwijl de 856 weer een T-standaard krijgt. Wel is er een verschil in de formaten: Dit jaar komt alleen de 806 uit in formaten van 48, 55, 65 en 77 inch, terwijl de 856 alleen uitkomt in de twee traditionele oledpaneelformaten 55 en 65 inch.

Een belangrijk vernieuwing is dat de twee modellen HDMI 2.1 ondersteunen met 48Gbit/s. Dat is de maximale bandbreedte die conform deze standaard gehaald wordt. Dat betekent de mogelijkheid van een weergaven van 4k-beelden met 120 beelden per seconde via HDMI. Daarnaast is Variable Refresh Rate aanwezig met een bereik van 40 tot 120Hz, evenals FreeSync Premium Pro, e-ARC en Auto Low Latency Mode.

OLED806

De nieuwe televisies beschikken over de vijfde generatie van de P5-beeldprocessor. Wederom wordt er gebruikgemaakt van AI, waarbij volgens TP Vision een betere balans wordt bereikt tussen de vijf pijlers: bron, kleur, contrast, beweging en scherpte. Dit was ook al beschikbaar bij de oledtelevisies van vorig jaar, maar er is nu een categorie toegevoegd: filmdetectie. Die komt naast de categorieën landschap/natuur, gezicht/huidskleur, beweging/sport, donker/contrast en overig. Het systeem analyseert deze elementen van frame tot frame, vergelijkt het met een database met vele testclips en past vervolgens beeldbewerkingen toe. De filmdetectiefunctie lijkt te zijn toegevoegd om automatisch de filmmodus in te schakelen, waarin alle beeldbewerkingen zoals beeldinterpolatie zijn uitgeschakeld.

De introductie van deze beeldprocessor betekent ook de toevoeging van black frame insertion, wat Fast Motion Clarity heet bij de Philips-oled-tv's. Dat moet de bewegingsonscherpte verminderen door kortstondig zwarte beelden in te voegen tussen de verschillende frames van de bron. De helderheid wordt daardoor wel ietwat ingeperkt. Er komen drie standen van Fast Motion Clarity: twee handmatige en een automatische op basis van de content. Met de handmatige standen kunnen waarschijnlijk verschillende frequentie van de zwarte frames worden ingesteld, vermoedelijk op 50 en 100Hz.

Verder zijn de 806 en de 856 voorzien van een systeem om inbranding te voorkomen, waarbij logo's of statische content worden gedetecteerd. Vervolgens wordt de helderheid van die elementen geleidelijk aan verlaagd. Deze functie was overigens ook al aanwezig bij de Philips OLED+935 van vorig jaar. Dit systeem scant duizend zones van het scherm op deze statische content.

Dolby Vision IQ lijkt te ontbreken. Dat is het systeem om de toepassing van de hdr-standaard Dolby Vision aan te passen op basis van de lichtomstandigheden in de kamer. Dolby Vision Bright is net als bij eerdere modellen wel gewoon aanwezig, waarbij een wat hogere helderheid en nog enkele andere aanpassingen worden toegepast. Verder worden HDR10, HDR10+ en HLG ondersteund.

De twee televisies hebben volgens de fabrikant een 50W 2.1-luidspekersysteem en ondersteuning voor DTS Play-Fi om draadloos gebruik te maken van externe luidsprekers. De televisies draaien op Android 10 TV, waar de modellen van vorig jaar op nog Android 9 TV hadden. De Philips-tv's maken geen gebruik van Google TV; in feite is dat een nieuwere versie met een andere interface waarin meer persoonlijke aanbevelingen worden gedaan en gebruikers kunnen zoeken op content in meerdere diensten. Sony stapt dit jaar wel over naar Google TV.

Philips komt ook met een goedkoper oledmodel, de 706, waarschijnlijk de opvolger van de 754 van vorig jaar. Dit nieuwe model krijgt ook gewoon 4k120 en HDMI 2.1, maar heeft bijvoorbeeld niet het vierzijdige Ambilight van de 806 en 856, maar een driezijdige implementatie. De 706 beschikt ook gewoon over Android TV 10 als besturingssysteem. De aanwezigheid van HDMI 2.1 zou kunnen betekenen dat ook de 706 gewoon de nieuwste P5-chip aan boord heeft en dus nauwelijks zal onderdoen voor de 806 en 856. Verder heeft de 706 niet de wat luxer ogende afstandsbediening met leren elementen en verlichte toetsen en ontbreekt de CalMAN Ready-aanduiding voor het kalibreren van het scherm.

Prijzen maakt TP Vision op een later moment bekend. De OLED806 zal in ieder geval vanaf juni beschikbaar zijn, wat vermoedelijk ook voor de OLED856 zal gelden. Later dit jaar komt Philips met duurdere oled-tv's die waarschijnlijk gebruik zullen maken van de aparte oledpanelen van LG Display die een hogere helderheid halen. De 806 en de 856 zullen dus helderheidswaarden halen die vergelijkbaar zijn met de waarden van de oled-tv's van de afgelopen jaren, al geeft TP Vision nog geen exacte specificaties.