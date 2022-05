TP Vision introduceert Philips 807-oled-tv met feller OLED EX-paneel

TP Vision heeft de Philips OLED807 geïntroduceerd, de opvolger van het 806-model dat het bedrijf vorig jaar op de markt bracht. De 807 zal beschikken over een OLED EX-paneel van LG Display dat een hogere helderheid mogelijk moet bieden. TP Vision komt ook met de goedkopere 707.

TP Vision meldt dat de OLED EX-panelen een 30 procent hogere helderheid bieden ten opzichte van reguliere oledpanelen. Dat is in lijn met eerdere informatie die panelenmaker LG Display eind vorig jaar naar buiten bracht toen het deze panelen alvast introduceerde. Door de toepassing van deuterium in combinatie met een paneelalgoritme zouden deze panelen in staat moeten zijn om de helderheid met het genoemde percentage te verhogen.

Het zal moeten blijken of dat in de praktijk ook tot heel grote en merkbare verbeteringen leidt en in hoeverre TP Vision de Philips OLED807-tv's ook daadwerkelijk gaat aansturen om de piekhelderheid zo hoog mogelijk te krijgen. Overigens heeft LG al oled-tv's met zogeheten OLED evo-panelen die ook al helderder dan de reguliere panelen zijn en ook al op deuterium zijn gebaseerd, dus het zal moeten blijken hoe de OLED EX-panelen zich hiermee verhouden.

De 807 duidt twee van zijn vier HDMI-aansluitingen aan met versie 2.1. Die zullen een bandbreedte tot 48Gbit/s ondersteunen. In dit geval worden 4k120, VRR, FreeSync Premium, G-SYNC en Auto Low Latency Mode ondersteund. Ook e-ARC wordt ondersteund, al is dat alleen beschikbaar op een van de twee HDMI 2.1-aansluitingen. TP Vision wil zich nog wat meer op gamers richten met een nieuwe 'Game bar' waar gebruikers snel de beeld- en geluidsinstellingen kunnen zien en aanpassen. VRR, G-SYNC en FreeSync kunnen via die Game bar ook snel worden ingeschakeld.

De fabrikant verwerkt de zesde generatie van de P5-beeldprocessor in de oledtelevisie. Volgens TP Vision betekent dit de toevoeging van meer 'intelligentie' bij de toepassing van de lichtsensor van de televisie, om op basis daarvan beter de helderheid, gamma en kleuren aan te passen.

TP Vision maakt met de 807 nog niet de overstap naar Google TV; het model krijgt Android TV 11 als besturingssysteem. Verder is er weer ondersteuning voor alle bekende hdr-standaarden. Dit keer zit daar ook IMAX Enhanced bij, al is dat geen standaard of formaat, maar meer een certificering voor een bepaalde video- en audiokwaliteit.

De Philips OLED807 komt beschikbaar in vier formaten: 48", 55", 65" en 77". Er komt ook een goedkoper 707-model dat alleen uitkomt in 48", 55", en 65". Een ander verschil is dat de 807 vierzijdig Ambilight krijgt, terwijl dat voor de 707 aan drie zijden aanwezig is. TP Vision heeft nog niets gezegd over eventuele plannen om ook oled-tv;'s uit te brengen in 42", 83" en 97".

Verder krijgt de 807 een relatief grote en gebogen T-vormige voet, terwijl de 707 kleine staafvormige voetjes krijgt zoals die ook al op de 806 zitten. De 707 moet het doen zonder het OLED EX-paneel en zal dus een lagere piekhelderheid halen, maar verder is dit model grotendeels hetzelfde, ook op het vlak van de HDMI 2.1-ondersteuning.

Tijdens de bekendmaking zei TP Vision nog niets over wanneer beide modellen beschikbaar komen. Waarschijnlijk zal dat zijn in de tweede helft van dit jaar, al meldt de website FlatpanelsHD dat de 807 en 707 al in het eerste halfjaar zullen verschijnen en dat de fabrikant vervolgens in de tweede helft van 2022 nieuwe modellen zal aankondigen.