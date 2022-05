Apple publiceert tips om AirTag-misbruik te detecteren in nieuwe supportpagina

Apple heeft een nieuwe supportpagina gepubliceerd met richtlijnen om stalking via AirTags te weren en de toegang van derden tot info op iOS-toestellen te beheren. Het bedrijf beschrijft wat gebruikers kunnen doen als ze een onbekende AirTag aantreffen.

Apple had eerder al richtlijnen gepubliceerd die klanten moesten helpen bij de bescherming van persoonlijke informatie, maar voegde volgens TechCrunch recent ook instructies toe voor personen die een onbekende AirTag-bluetooth-tracker terugvinden in hun fysieke nabijheid. Het bedrijf uit Cupertino richt zich in de 'Personal Safety User Guide' ook tot Android-gebruikers die een onbekende AirTag hebben teruggevonden en verwijst naar de Tracker Detect-app die via de Google Play Store te downloaden valt en waarmee AirTags opgespoord kunnen worden via Android-toestellen.

In een andere passage vermeldt Apple dat personen in de VS die een onbekende AirTag terugvinden, en zich zorgen maken over hun persoonlijke veiligheid, de politie kunnen contacteren die op hun beurt kunnen samenwerken met het bedrijf om de onbekende AirTag te identificeren.

Uit een recent artikel van The New York Times blijkt dat bluetooth-trackers ingezet worden om mensen te volgen en hun locatie te achterhalen, of om auto's te lokaliseren die later gestolen kunnen worden. Een lokaal politiedepartement uit de Amerikaanse staat New York werkte volgens journalisten van de Amerikaanse krant vorig jaar samen met Apple om de identiteit te achterhalen van een gebruiker die vermoedelijk een AirTag had gebruikt om de locatie van een andere persoon te achterhalen.

Apple introduceerde de AirTag-bluetooth-tracker vorig jaar. Omdat het bedrijf niet de enige is met een bluetooth-tracker in zijn assortiment, onderwierp Tweakers een hele rits van deze trackers aan tests. De resultaten zijn te lezen in de Bluetooth-trackers round-up.